Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hakkari'de 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi

52 dakika önce

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari'de 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 11-17 Haziran 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 167 paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, polis, kaçak sigara, hakkari, 3. Sayfa
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