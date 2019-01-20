Hakkari'de 2 Bin 800 Rakımda Kayak ve Piknik Keyfi

Hakkari'de yarıyıl ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde yoğunluk yaşandı.

Hakkari'de yarıyıl ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde yoğunluk yaşandı.



Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, 2 bin 800 rakımdaki Hakkari Kayak Merkezi yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.



Dondurucu soğuğa rağmen merkeze 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine aileleriyle gelen bazı vatandaşlar kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken bazı vatandaşlar da halay çekerek kurdukları mangalda et pişirdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, birçok vatandaşın eşi, çocukları ve yakınlarıyla merkeze gelerek eğlendiğini söyledi.



Bu durumdan mutluluk duyduklarını dile getiren Güldal, şöyle konuştu:



"Eskiden 100-150 insan ağırlarken şimdi binlerce kişiyi, hele hafta sonları 3-4 bine yakın insanı ağırlıyoruz. Buraya ilk kez gelen aileler var. Çevre il ve ilçelerden gelenler var. Hatta Irak, İran'dan da gruplar gelmeye başladı. Zamanla burası daha da büyüyecek. Buraya bir otel yaparsak dışarıdan kafileler ağırlamaya başlayacağız. Karın ilk düştüğü yer burası, sezonun en geç bittiği yer Türkiye'de burasıdır."



Vatandaşlardan Naim Tekin de okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocuklarını eğlendirmek için kayak merkezine getirdiğini belirtti.



Burada güzel bir pist bulunduğunu ve kayak merkezinin varlığının kent için önemli olduğunu kaydeden Tekin, "Herkes burada kaynaşabiliyor. Biz de burada hanımla çocuklara yemek hazırlıyoruz. Piknik, kayak ikisi bir arada. Maşallah Uludağ, Palandöken gibi yerimiz var. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz." dedi.



Sözdar Adıyaman ise tatilin başlamasıyla arkadaşlarıyla kayak yapmaya geldiklerini aktararak, "Bunun yanı sıra hem pikniğimizi yapıyoruz hem de halay çekiyoruz. Çok güzel geçiyor yani. Burası çok yoğun. Tatilden dolayı herkes buraya akın ediyor." ifadesini kullandı.



Abdullah Asafoğlu da ailesiyle merkeze geldiğini belirterek, "Çocuklar kayıyorlar, eğleniyorlar. Aileler gelmiş. Memleket için güzel bir hizmettir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

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