Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi sezonu açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi sezonu açtı - Son Dakika

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi sezonu açtı

6 saat önce

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla sezon açıldı.

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi sezonu açtı, System.String[]

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla sezon açıldı.

Kar kalitesi ve karın yerde kalma süresinin uzun olmasıyla öne çıkan Merga Bütan Kayak Merkezi, 15 milyon yatırımla tamamlanan dörtlü telesiyej sistemi ve 3,5 kilometreye çıkarılan pistiyle kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımdaki merkeze gelen vatandaşlar, kayak takımları, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Bazı tatilciler sisli havaya rağmen kayak yapmaya devam ederken, bazıları da karda mangal yapıp, semaverden çay içti.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Halil Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla merkezi vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Tüm kayakseverleri merkeze davet eden Kurşun, "Buradaki kar kalitesi çok iyi. Kayak merkezinde telesiyej yapıldı ve pist uzatıldı. Burayı hizmete açtığımız için mutluyuz. Vatandaşlar gelmeye başladı. Güzel vakit geçiriyorlar." dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Özdemir de kent sakinlerinin her yıl kış mevsimini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Buraya her sene büyük heyecanla gelip kayak yapıyorum. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Hakkari, kayak mevsiminin en uzun yaşandığı illerden biri. Kayak merkezinin olması güzel bir şans sunuyor." diye konuştu.

Adnan Fırat ise kayak merkezinde güzel bir ortam olduğunu, yeni çalışmalarla daha büyük bir piste kavuştuklarını aktardı.

Kayak Merkezi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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