Üye Girişi
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı - Son Dakika

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı

25.12.2021 15:43
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı

HAKKARİ'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

HAKKARİ'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Vali İdris Akbıyık, Hakkarili gençlerin özellikle kış sporlarında başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da merkeze ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz" dedi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinin açılına Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve vali yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Ahmet Kacukçu ve kurum müdürleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Akbıyık, 'Yaklaşık 1 metre karın yağdığı kayak merkezi; İran'ın, Irak'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca 50 odalı 120 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında konaklama merkezini yaptık. Burası da ulusal, uluslararası müsabakalar ve yaz aylarında sporcuların kamp yapabilmeleri açısında büyük önem arz ediyor. Hakkari her alanda değişip dönüşüyor. Bu tesisler spor alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için önemli. İnsanlarımız hem spor yapmış olacaklar hem de bu güzel, mistik havayı soluyacaklar. Öğrencilerimiz için gençlerimiz için güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Hakkarililer de bunu en güzel şekilde değerlendiriyorlar" dedi.

Hakkarili gençlerin kayağa ilgisinin fazla olduğuna da belirten Vali Akbıyık, "Hakkarili gençler özellikle kış sporlarında başarılı sonuçlar elde ediyor. 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da merkeze ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz" diye konuştu.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kayak merkezine gelenler ise kayak yapmanın sevincini yaşadı. Kayak merkezine başka kentlerden gelenler de ortamın çok güzel olduğunu ve eğlendiklerini söyledi.


Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı
YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı - Son Dakika


Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü         
15:46
Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı! Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!         
15:38
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
15:23 Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi
15:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edilmedi
15:11 Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?
15:09 Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti
15:08 Son Dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim sürpriz tercihler yaptı
14:50 Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 15:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement