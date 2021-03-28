Hakkari'de 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi
28.03.2021 15:09
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Depin Polis Kontrol Noktasında bir çekicide yapılan aramada 2 bin litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Depin Polis Kontrol Noktasında bir çekicide yapılan aramada 2 bin litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 Mart 2021 günü ilimiz merkez Depin Polis Kontrol Noktasında batı illerinden ilimize eroin maddesinin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi getirileceği bilgisi üzerine durdurulan bir çekicide yapılan aramada, 2 bin litre asetik anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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