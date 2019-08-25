Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

28 dakika önce

HAKKARİ Merkez ve 3 ilçesinde, 2 bölge 5 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, System.String[]

HAKKARİ Merkez ve 3 ilçesinde, 2 bölge 5 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve Milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 2 bölge 24 Ağustos 2019 günü saat 00: 00: 01'den 29 Ağustos 2019 günü saat 23: 59: 59'a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Hakkari Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu
Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti... Defalarca bıçaklayıp, darp edip kaçtılar PKK'ya darbe üstüne darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 09:29:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]