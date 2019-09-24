Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "2. Dönem Acil Çağrı Hizmetleri" toplantısı
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Hakkari'de "2. Dönem Acil Çağrı Hizmetleri" toplantısı

1 saat önce

Hakkari'de "2. Dönem Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de

Hakkari'de "2. Dönem Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.


Kent merkezindeki 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, Hakkari Acil Çağrı Merkezi'nin 26 Haziran'dan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Akbıyık, "Merkezimiz faaliyetlerine devam ediyor. Burada ilk etapta 112 sıhhi imdat ve 156 jandarma imdat görev yapıyor. Buraya 155 polis imdat, 122 AFAD, 110 yangın ihbar ve 177 orman yangın ihbar hattı da gelecek. Acil numaralara tek bir numaradan yani 112'den ulaşılarak yardım çağrısında bulunulabilecek." diye konuştu.

Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Saraoğlu da çağrı merkezinin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İdris Koç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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