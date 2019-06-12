Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de 2 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de 2 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye ve bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova ilçesindeki Efeler yol kontrol ve arama noktasında 10 Haziran'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Ayrıca 11 Haziran'da Yüksekova ilçesi Akpınar köyünde ikamet eden bir kişiye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada da gümrük kaçağı 2 bin paket sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:03 Kaynak: AA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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