Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi
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Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari- Van Karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü kontrol noktasında, şüphe üzerine yolcu minibüsünü durdurdu. Ekiplerin minibüste bulunan bir şüphelinin üzerinde yaptığı arama sonucunda 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:15 Kaynak: DHA
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