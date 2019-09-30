Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi
1 saat önce
HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:15 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Hakkari- Van
Karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü kontrol noktasında, şüphe üzerine yolcu minibüsünü durdurdu. Ekiplerin minibüste bulunan bir şüphelinin üzerinde yaptığı arama sonucunda 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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