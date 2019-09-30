Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsündeki bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın bulundu.