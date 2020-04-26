Hakkari'de 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle 1 köy ve 7 mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

İlçede iki günden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması, Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın yolunun kapanmasına neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Onbaşılar Köyü muhtarı Husret Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelandan dolayı köy yolunun kapandığını söyledi.

Şen, "İl Özel İdaresine bağlı ekiplere haber verdik. Yolu açmaya çalışıyorlar. İki gün içinde yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.