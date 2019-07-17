Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
4 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen opeasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari
bölgesinde düzenlenen opeasyonda 2 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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