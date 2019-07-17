Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

4 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen opeasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen opeasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
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