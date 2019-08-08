Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

14 dakika önce

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:18 Kaynak: AA
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