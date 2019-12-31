Hakkari'de 2 proje desteklemeye hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 2 proje desteklemeye hak kazandı - Son Dakika

Hakkari'de 2 proje desteklemeye hak kazandı

6 saat önce

Hakkari Valiliği tarafından hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum' ile 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)...

Hakkari'de 2 proje desteklemeye hak kazandı, System.String[]

Hakkari Valiliği tarafından hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum' ile 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Hakkari Valiliği tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum' ile 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri desteklenmeye hak kazandı. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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