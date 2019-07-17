Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
3 saat önce
Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari
merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:17
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