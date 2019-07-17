Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

3 saat önce

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Jandarma, Hakkari, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:17 
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