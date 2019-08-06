Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

33 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
İçişleri Bakanlığı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
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