Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova
ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
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