Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:46 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü de açıklamada yer aldı.
Haber: ANKARA,
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