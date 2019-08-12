Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü de açıklamada yer aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:46 Kaynak: DHA
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