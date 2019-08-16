Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)
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