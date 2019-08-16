Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

48 dakika önce

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Çocuklara torbacılık yaptırıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:44:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]