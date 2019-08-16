Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. Hakkari
Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16 Ağustos 2019 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ
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