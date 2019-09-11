Son Dakika Haberleri: Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

38 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

ANKARA,


Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:52 Kaynak: DHA
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