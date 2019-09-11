Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

30 dakika önce

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar Burak Yılmaz'dan hapis cezası alan Arda Turan için paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:29:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]