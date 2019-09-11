Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.