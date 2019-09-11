Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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