Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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