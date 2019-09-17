Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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