Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen  operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
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