Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,
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