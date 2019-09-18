Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

52 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Eylül günü ilimiz merkez Kavaklı köyü Karanlık Dağ mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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