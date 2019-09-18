Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsalında tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Eylül günü ilimiz merkez Kavaklı köyü Karanlık Dağ mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ