Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari
'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 olmuştur" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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