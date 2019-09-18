İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 olmuştur" denildi. Ayıca bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,