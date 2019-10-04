Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

48 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:27 Kaynak: DHA
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