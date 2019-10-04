Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

36 dakika önce

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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