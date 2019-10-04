Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
36 dakika önce
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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