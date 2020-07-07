Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Hakkari'de tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları tarafından icra edilen hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 7 Temmuz 2020 günü ilimiz merkez Alandüz-Bazi Deresi mevkiinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ