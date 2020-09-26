Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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