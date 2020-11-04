Hakkari'de, 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.