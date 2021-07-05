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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

05.07.2021 09:24
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

14 Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

14 Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Uluyol/1 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Uluyol köyü mevkiinde İHA desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Aynı gün J- SİHA ile yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 4 Temmuz 2021 günü hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH unsurları tarafından; 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği dürbünü, 4 adet savunma tipi el bombası, 1 adet termal kamera, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari, Piyade, Silah, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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