Hakkari'de kayak yarışması - Son Dakika

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 65 sporcunun katıldığı kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kayak milli takımındaki sporcuların yüzde 30'unun Hakkarili olduğunu belirterek," Hakkari'deki çocuklarımız hakikaten çok başarılı. İki yıl içerisinde 22 bin vatandaşımıza, çocuğumuza burada tüm masrafları valilik tarafından karşılanarak ücretsiz kayak eğitimi verdik" dedi.

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde nisan ayı olmasına rağmen ilk haftada kayak yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 65 sporcunun katıldığı kayak yarışması 6 kategoride yapıldı. Sporcular, yarışlarda dereceye girebilmek için büyük çaba gösterdi. Dereceye giren sporcular için tören düzenlendi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Selim Kapancı, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Demirayak Durmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Halil Kurşun, antrenör ve sporcuların katıldığı törende, dereceye giren sporcuların ödüllerini Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri verdi. Vali Akbıyık, kayak merkezinde düzenlenen valilik kupası yarışmasının pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.