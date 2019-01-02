Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 20 Bölgeye Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari'de 20 Bölgeye Düşen Çığ Temizlendi

1 saat önce

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle birçok bölgeye düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Hakkari'de 20 Bölgeye Düşen Çığ Temizlendi, System.String[]
Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle birçok bölgeye düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Etkili kar ve tipi nedeniyle Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yollarındaki 20 bölgeye çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollardaki kar birikintileri temizlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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