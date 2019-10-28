Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi

39 dakika önce

Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildiHAKKARİ - Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Pehlivan Mahallesi'nde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, toplamda 20 kilo 141 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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