Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi - Son Dakika
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Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi

09.10.2022 23:29

Hakkari'de 20 kişinin gözaltına alındığı ve HDP'li bir vekilin bacağının kırıldığı olaylı yürüyüşün ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Buldan'ın "Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz" sözlerine Bakan Soylu, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir" sözleriyle cevap verdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere yürüyüş düzenlenmek istendi. HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti. Yaşanan arbedede HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı. 20 kişi gözaltına alındı.

Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekille ilgili paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

PERVİN BULDAN, BACAĞI KIRILAN VEKİLLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Olaylı yürüyüşle ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medyada yaptığı açıklamada Eksik'in fotoğraflarını da paylaşarak, "Bugün Yüksekova'da Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darp edildi ve ayağı kırıldı. Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekille ilgili paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

SOYLU'DAN YANIT GELDİ

Bu paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan karşılık geldi. Soylu, yanıt olarak, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" dedi.

Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekille ilgili paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi
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Süleyman Soylu, Pervin Buldan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi - Son Dakika
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