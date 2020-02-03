Hakkari'de 20 yerleşim yolu kapandı - Son Dakika

Hakkari'de etkili olan kar yağış nedeniyle halen kapalı olan 20 yerleşim yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 1 köy ve 3 mezra, Çukurca'da 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 1 köy ve 3 mezra ile Yüksekova ilçesinde 3 köy ve 9 mezra olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirtilerek, yolların açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü belirtildi.

(İHA)