8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı

09.08.2022 21:26
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı

HAKKARİ'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M. jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

HAKKARİ'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M. jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ş.M.'nin; geçmiş dönemde PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Yapılan detaylı araştırmada Suriye uyruklu Ş.M.'nin 2012 yılı Haziran ayında Hakkari'de 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin de yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi. Askeri birlikler ile konvoylara silahlı ve patlayıcılı saldırı eylemlerine katılan, Suriye ve Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü adına silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleştiği saptandı.PKK'lı terörist Ş.M., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Gaziantep'teki adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı 8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu
Kaynak: DHA

Hakkari, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 21:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş