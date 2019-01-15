Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2018'de 1 Ton 300 Kilo Eroin Ele Geçirildi (2)

Hakkari'de 2018'de 1 Ton 300 Kilo Eroin Ele Geçirildi (2)

4 dakika önce

VALİ AKBIYIK: BİR YILDA 2 TON 464 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİLDİHakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte güvenlik güçlerinin 2018 yılı içerisinde yaptıkları başarılı operasyonlar sonucunda, 2 ton 464 kilo 600 gram eroin ve esrar, 59 bin 666 litre akaryakıt ile 546 bin 601 paket gümrük kaçağı...

Hakkari'de 2018'de 1 Ton 300 Kilo Eroin Ele Geçirildi (2), System.String[]
VALİ AKBIYIK: BİR YILDA 2 TON 464 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİLDİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte güvenlik güçlerinin 2018 yılı içerisinde yaptıkları başarılı operasyonlar sonucunda,  2 ton 464 kilo 600 gram eroin ve esrar, 59 bin 666 litre akaryakıt ile 546 bin 601 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Akbıyık, 2018 yılında ele geçirilen eroin miktanının 2017'ye göre 2 kat arttığını, esrar miktarının ise yüzde yüz artış gösterdiğini, uyuşturucu ile mücadelede büyük bir başarı elde eden güvenlik güçlerini tebrik ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:43 Kaynak: DHA

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