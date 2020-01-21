Hakkari'de 21 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari genelinde kapalı olan onlarca köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 21 yerleşim yerinin ulaşıma açılması içinde çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, Hakkari merkezde 1 köy ve 4 mezra, Şemdinli'de 1 köy ve 12 mezra, Çukurca'da 1 köy ve 1 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 1 mezra yolunun ulaşıma kapalı bulunduğunu ifade ettiler. Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söylediler. - HAKKARİ