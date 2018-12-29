Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 22 Köy ile 67 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 22 Köy ile 67 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.

Hakkari'de 22 Köy ile 67 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.

Hakkari genelinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkari il merkezine bağlı 10 köy ve 27 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 17 mezra ile Şemdinli ilçesinde 6 köy ve 23 mezra olmak üzere 22 köy ve 67 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Şemdinli, Yüksekova, Kar, Hakkari, Güncel
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