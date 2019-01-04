Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 22 Köy ve 68 Mezranın Yolu Kardan Kapandı

Hakkari'de 22 Köy ve 68 Mezranın Yolu Kardan Kapandı

5 dakika önce

HAKKARİ'de, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ve 68 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 22 Köy ve 68 Mezranın Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
HAKKARİ'de, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ve 68 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kentte, karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Hakkari ve ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 50 santimetreyi aşarken, kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 22 köy ve 68 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Güncel
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