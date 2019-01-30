Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 23 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 23 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 23 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de 23 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 23 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.00 itibari ile Hakkari merkeze bağlı 2 köy ve 8 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 11 mezra olmak üzere kapanan 23 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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