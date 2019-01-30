Hakkari'de 23 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 23 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari
'de kar yağışı nedeniyle kapanan 23 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.00 itibari ile Hakkari merkeze bağlı 2 köy ve 8 mezra ile Yüksekova
ilçesinde 2 köy ve 11 mezra olmak üzere kapanan 23 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:12 Kaynak: İHA
AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Memleket İşi, Gönül İşi
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış
Son Dakika! Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı