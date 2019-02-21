Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

Hakkari'de 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği bulundu.

Hakkari'de 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında 19 Şubat'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi Eksi 17 Derecede Hedefi Tam İsabetle Vuran Milli SİHA, Yabancı Askeri Heyetleri Mest Etti

Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]