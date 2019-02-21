Hakkari'de 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği bulundu.
Hakkari
'nin Derecik
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında 19 Şubat'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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