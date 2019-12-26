Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 51 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 51 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari genelindeki 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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