Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)

6 saat önce

BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDIVan'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3), System.String[]

BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla  mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.?Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),


Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:26 Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı - Son Dakika
21:26 Ebru Türel'in 'ses kaydı' davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
21:20 Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
21:18 BURDUR Cenaze dönüşü kaza 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:18 Niğde'de kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]