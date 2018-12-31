Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 240 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 240 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

2 saat önce

Hakkari'de etkisini arttırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 240 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de 240 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Hakkari'de etkisini arttırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 240 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde okullar bugün için tatil edilirken, kar yağışı da etkisini artırarak sürdürüyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 24 köy ve 49 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Yüksekova'da 60 köy ve 77 mezra, Şemdinli'de 2 köy ve 6 mezra olmak üzere 240 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kar yağışının etkisini sürdürmesine rağmen il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade edilirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bildirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:59 Kaynak: İHA

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