Hakkari'de 247 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı
15 dakika önce
HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari
kent merkezi ve Yüksekova
ilçesinde dün akşam sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yaparken bazı vatandaşlar da evlerinin damlarını temizledi. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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